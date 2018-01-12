كونتي يُثير الجدل حول مستقبل أليكسيس سانشيز!

لندن-”القدس العربي”:

أعطى مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، تلميحات تُظهر اهتمامه وإعجابه الشديد بالمُتمرد على أرسنال أليكسيس سانشيز، وذلك بالتزامن مع انتشار أنباء تُراهن على دخول حامل لقب البريميرليغ ومانشستر يونايتد، سباق ضم الدولي التشيلي، المطلوب في مانشستر سيتي منذ الصيف الماضي.

وكان صاحب الـ 29 عامًا على بعد خطوة واحدة من ارتداء القميص السماوي في الميركاتو الصيفي، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب فشل الفرنسي آرسن فينغر في إيجاد البديل، ما تسبب في تأجيل الفكرة لوقتنا الحالي، ويُقال إن الإدارة الإماراتية المستحوذة على السيتيزينز عرضت 15 مليون جنيه إسترليني، لإتمام الصفقة هذا الشتاء، قبل أن يَحق لهم التوقيع مع اللاعب بدون مقابل فور انتهاء الموسم الجاري.

ومؤخرًا، بدأت بعض الصحف والمواقع تُقحم اسم مانشستر يونايتد في الصفقة، لدرجة أن “الغارديان”، قالت إن الشياطين الحمر عرضوا 25 مليون إسترليني، لخطف سانشيز قبل عدو العاصمة الثانية، قبل أن يظهر اسم تشيلسي على الساحة في الساعات القليلة الماضية.

وسُئل المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قبل مواجهة ليستر سيتي ظهر السبت على ملعب “ستامفورد بريدج” في افتتاح الجولة الـ 23 للدوري الإنكليزي الممتاز، هل تحدثت مع سانشيز في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس في ديربي منتصف الأسبوع، فأجاب قائلاً “قلت له مرحبًا. إنه لاعب عظيم ويعرف رأيي الشخصي فيه منذ أن كان لاعبًا في أودينيزي، لقد حاولت ضمه في يوفنتوس، لكنه ذهب إلى برشلونة، وهو يعرف إعجابي الشديد به، وكانت فرصة عظيمة لإخباره بهذا الأمر مُجددًا”.

وعن صحة المفاوضات مع نفس اللاعب، قال “لا..لا، لم أتطرق معه للحديث في أمور أخرى، كأي مدرب لدي إعجاب بكثير من اللاعبين، وسانشيز من هؤلاء.هل تعتقد أنه سيذهب إلى مانشستر سيتي؟ في الحقيقة لا أعرف، عليك أن توجه له هذا السؤال أليس كذلك؟ وناديه سيُقرر مُستقبله قبل نهاية يونيه، وربما يُقرروا بيعه هذا الشتاء، لكن الشيء المؤكد أن مستقبل سانشيز سيكون مع نادٍ عظيم بكل تأكيد”.