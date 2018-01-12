إصابة ثلاثة جنود فرنسيين في هجوم انتحاري في مالي تزامنا مع الذكرى الخامسة لانطلاق عملية “سرفال” 

باريس – القدس العربي – آدم جابيرا

أصيب ثلاثة جنود فرنسيين ، مشاركين في عملية “برخان” العسكرية في الساحل، بجروح، إصابة أحدهم خطيرة ، وذلك جراء هجوم انتحاري ضد قافلتهم، شرقي مالي ، بحسب ما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية اليوم الجمعة .

وقال المتحدث باسم الهيئة إن ” الهجوم وقع يوم الخميس، واستهدف قافلة من المدرعات كانت في طريقها بين منطقتي “مينكا” و “اندليمان” شرقي مالي ، حيث اقتربت سيارة من القافلة وتفجرت بالقرب من مدرعة ناقلة للجنود “.

وتم هذا الهجوم بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاق عملية “سرفال” الفرنسية التي مكنت من طرد “الجهاديين” من الشمال المالي، قبل أن تستبدلها بعملية “برخان” لمكافحة الاٍرهاب التي امتدت لتشمل دول منطقة الساحل الخمس و تعد أكبر عملية عسكرية خارجية لفرنسا، ويقع مركزها الرئيسي في العاصمة النيجرية نيامي .

كما جاء الهجوم قبل أربعة ايّام من الاجتماع الذي ستترأسه وزيرة الجيوش الفرنسية في باريس، بحضور وزراء دفاع دول الساحل الخمس ( ج5 الساحل ) وهي ( مالي – موريتانيا- التشاد- النيجر – بوركينا فاسو)، بالاضافة إلى ممثلين عن الدول المانحة ، وذلك بهدف حشد الدعم المالي و اللوجيستي للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب والتهريب في منطقة الساحل ، والتي أعطى الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون شارة انطلاقتها ، في بداية يوليو/تموز الماضي، في العاصمة المالية باماكو، لتكون ، بحسب باريس مكملة لعملية “برخان”.

ويعود آخر هجوم من هذا النوع ضد الجنود الفرنسيين المنتشرين في منطقة الساحل ، يعود إلى 17 من يناير عام 2017 ، في مدينة قاو وسط مالي .

ومنذ انطلاق عملية “سارفال ” عام 2013 والتي تلتها عملية “برخان” في الساحل، قتل 18 جنديا فرنسيا في مالي، وفقا لوكالة فرانس برس.