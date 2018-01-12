صابرين تدخل عالم “أفراح إبليس″
Jan 12, 2018
لندن-”القدس العربي”:
قالت الفنانة صابرين على حسابها على تطبيق “إنستغرام” ،انها أكملت تصوير مشاهدها فى الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس″، وأنها ستقوم بدور الفنانة عبلة كامل ؛والتي كانت قد أدت الدور في الجزء الأول من المسلسل .
صابرين قامت أيضا بنشر “البوستر” الترويجي ” للمسلسل.
كل يوم في شأن , ويضل ويهدي من يشاء , إن عقلتم هاتان الجملتان فما معناهم إلا أن الله ينتحل أي شخصية من شخصيات الخلق , إنه يضلكم بجعلكم تعتقدون أنه الشيطان أو أي شخصية أخري يريدها أليس هو بأحسن الماكرين وهذا هو الإستنتاج أي ( كل يوم في شأن ) وما هذا كله إلا لإيقاعكم في الخطاء وامتحانكم إن منتم مؤمنون , فلن يدخل الجنة إلا من يستحقها وهو قد كتب لكم في كتبه السماوية ألتي أنزلها كل شيء ولا كذب فيها .ولكنكم لا تعقلون وفكركم محدود من رهبتكم له , حتي يسقط كل خائن .