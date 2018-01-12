صابرين تدخل عالم “أفراح إبليس″



لندن-”القدس العربي”:

قالت الفنانة صابرين على حسابها على تطبيق “إنستغرام” ،انها أكملت تصوير مشاهدها فى الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس″، وأنها ستقوم بدور الفنانة عبلة كامل ؛والتي كانت قد أدت الدور في الجزء الأول من المسلسل .

صابرين قامت أيضا بنشر “البوستر” الترويجي ” للمسلسل.

A post shared by Sabrien – صابرين (@sabrienofficial) on Jan 12, 2018 at 7:14am PST