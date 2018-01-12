نحو 12 ألف يورو في الساعة.. دخل ميسي مع برشلونة!

باريس – “القدس العربي” – من آدم جابيرا

كشفت صحيفة “ميديا-برت” الفرنسية الإلكترونية من خلال وثائق تقول إنها حصلت عليها في إطار ما يعرف بــ”فوتبال-ليكس″، أن ليونل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونه، يتلقى من ناديه برشلونة دخلا يتجاوز عتبة 100 مليون يورو في الموسم الواحد، مايشكل سابقة في عالم كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة، في تحقيق موسع حول عائدات ميسي، أن برشلونه أبرم مع الأخير صفقة في نهاية شهر يونيو الماضي، تصل قيمتها أكثر من 400 مليون يورو على مدى أكثر من أربع سنوات، أي بمعدل أكثر 100 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما يمثل ضعف عائدات خصمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد.

وأضافت “ميديا-برت” أن ميسي يحصل على دخل ثابت قيمته ‎71 053 846 يورو ( 85% منها كراتب و %15 عائدات حقوق الصور). يضاف إلى ذلك مكافأة توقيع قدرها 63.5 مليون يورو، وأيضا 70 مليون يورو مكافأة لـ”الولاء” إذا لم يغادر النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 30 عاما، النادي الكاتالوني، قبل نهايته عقده. ليصل، بذلك، مجموع عائداته في الموسم الواحد إلى مبلغ ‎104 441 346 يورو، أي بمعدل ما يفوق قليلا 286 ألف يورو في اليوم وتقريبا 12 ألف يورو للساعة.

وكشف الصحيفة أيضا أن نادي ريال مدريد كان على استعداد أن يدفع 250 مليون يورو للظفر بخدمات ليونل ميسيى، وهي معلومات تقول الصحيفة إن خصم ميسيى اللدود كريستيانو رونالدو نجم الريال سيكتشفها هو الآخر من خلال هذا التحقيق، الذي تطرق إلى مجموعة أمور أخرى تتعلق بالنجم الأرجنتيني، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات.