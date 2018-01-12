الداخلية التونسية تعلن اعتقال متورطين في محاولة حرق أماكن دينية يهودية

تونس: أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إيقاف 4 أشخاص تورطوا في محاولة حرق أماكن دينية يهودية في جزيرة جربة.

وأفادت الوزارة بأنه جرى اعتقال أربعة جناة تعمدوا رشق بيتي صلاة في منطقة “الحارة الكبيرة” التي يسكنها يهود بالزجاجات الحارقة ليل الثلاثاء الماضي بينما يجري البحث عن عنصر خامس آخر فار.

وتزامنت الحادثة مع احتجاجات ليلية عنيفة اجتاحت عدة مدن منذ الإثنين الماضي علي خلفية الزيادات في الأسعار التي أقرها قانون المالية الجديد لعام 2018.

وأثبتت صور فيديو التقطتها كاميرات المراقبة تورط الجناة وهم من نفس الجهة.

وذكرت الداخلية أنهم ( المتورطون) اعترفوا بضلوعهم في الحادثة بيد أنها نفت ارتباطهم بأي جهات دينية متطرفة.

وتابعت الداخلية أن التحقيقات معهم تبين أن العملية كانت ذات خلفية إجرامية بغاية الفوضى على غرار الأحداث التي شهدتها بعض الجهات. ويواجه الموقوفون تهمة “إضرام النار في معبد ديني وتكوين وفاق من أجل الإضرار بملك الغير”.

وتضم جزيرة جربة أيضا معبد الغريبة أحد أشهر المزارات الدينية لليهود في شمال أفريقيا ويشهد سنويا احتفالات وطقوسا ويقصده الآلاف من الزوار من أنحاء العالم. وكان المعبد تعرض لهجوم إرهابي عام 2002 أوقع 21 قتيلا من بينهم 14 ألمانيا.

(د ب أ)