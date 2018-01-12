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واشنطن تمدد تعليق العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي

Jan 12, 2018
ترامب يواصل رفع العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي
ترامب يمدد تعليق العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي

واشنطن: أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي، ولكن “للمرة الأخيرة”.

وقال مسؤول رفيع إنه بحلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 60 يوما “يعتزم (ترامب) العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة” لتشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران وغيرها من القوى الكبرى.

في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد او الكيانات الإيرانية بسبب “انتهاك حقوق الإنسان”، واستهدفت خصوصا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

وقالت الوزارة، في بيان، إن لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، “مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها”.

رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني
رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني

وشملت العقوبات مواطنا صينيا بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية “يملكها أو يسيطر عليها” الجيش.

كما شملت أيضا شركة أخرى مقرها الصين والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي.

(وكالات)

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