فصائل المعارضة السورية تعلن استعادة السيطرة على بلدات في ريف ادلب

حلب: قال قائد عسكري فيما يعرف باسم غرفة عمليات (رد الطغيان) التابعة لمسلحى المعارضة فى سوريا، اليوم الجمعة، إن فصائل المعارضة السورية استعادت السيطرة على بلدات وقرى في محافظة ادلب من قوات النظام.

وأكد القائد العسكري أن “مقاتلي غرفة عمليات رد الطغيان استعادوا السيطرة على بلدات عطشان وربيعة وقرية الهلالية والخريبة وحاجز النداف في ريف حماة الشمالي”. وأضاف “ولا تزال المنطقة تشهد معارك عنيفة بين مقاتلي الفصائل وقوات النظام”.

وكانت فصائل المعارضة سيطرت صباح أمس على بلدة عطشان وعدد من القرى والمحيطة بها وقد استعادتها قوات النظام السوري مساء أمس لتعود وتخسرها مجددا.

(د ب أ)