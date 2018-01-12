أمير قطر والسبسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية 

بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه “جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها”. كما بحث الزعيمان “آخر المستجدات إقليميا ودوليا”.

وتأتي المباحثات الهاتفية بين تميم والسبسي، في وقت تشهد فيه عدد من المدن التونسية، احتجاجات منذ الإثنين على غلاء الأسعار، تطالب بإسقاط قانون موازنة 2018، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ومنذ 3 يناير/ كانون الثّاني الجاري، أطلق نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت اسم “فاش نستناو”، للتصدي لقانون المالية (الموازنة)، الذي يعتبرون أنه سيكون له انعكاسات كبيرة على الشعب، أبرزها الزّيادة في الأسعار.

ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، طالت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنيت، والعطور، ومواد التجميل.

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

(الأناضول)