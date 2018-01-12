جواد ظريف ينتقد “محاولات يائسة” من ترامب لتقويض الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن أحدث قرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي بين بلاده وقوى عالمية يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات على إيران لإمهال واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح “عيوب مروعة” في الاتفاق النووي.

وقال ظريف في حسابه على تويتر “سياسة ترامب وإعلان اليوم يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي… الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض عليه”.

وتابع قائلا “بدلا من تكرار ذات التصريحات العقيمة على الولايات المتحدة أن تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل إيران”.

وطالب ترامب، الجمعة، بـ “اتفاق” مع الأوروبيين لـ”معالجة الثغرات الرهيبة” التي يعتبر أنها موجودة في اتفاق العام 2015 حول النووي الايراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي.

وحذر ترامب في بيان قائلا “إنها الفرصة الأخيرة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات” التي تم رفعها منذ عام 2015 “من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني”. وأضاف “إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد، فسأنسحب” من اتفاق 2015 على الفور”.

(وكالات)