مصر.. إلغاء سفر والدة أبو تريكة

القاهرة: ألغت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم الجمعة، سفر الحاجة فاطمة حسين، والدة محمد أبو تريكة، نجم المنتخب القومي والنادي الأهلي المصري السابق، وذلك بعد رفض قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان اصطحابها على الطائرة لسوء حالتها الصحية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن الحاجة فاطمة حسين (73 عاما) قد أنهت إجراءات سفرها على رحلة الخطوط الأردنية رقم 504 والمتجهة إلى عمان، إذ كانت في طريقها إلى الدوحة لاستكمال علاجها في قطر.

وأشارت المصادر إلى أن فاطمة حسين تعاني من كسر في الحوض وتتحرك على كرسى متحرك.

ورفض قائد الطائرة اصطحابها لدى صعودها الطائرة، وطلب إنزالها من الطائرة.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أعلنت السلطات المصرية إدراج محمد أبو تريكة (38 عاما) على “قائمة الإرهاب”، لكونه أحد المتحفظ على أموالهم بدعوى دعمه لجماعة الإخوان المسلمين.

وتوفي والد أبو تريكة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، في فبراير/شباط 2017، في مسقط رأسه بمدينة ناهيا، التابعة لمحافظة الجيزة، غربي القاهرة، ولم يستطع أبو تريكة العودة إلى مصر للمشاركة في جنازة والده.

(وكالات)