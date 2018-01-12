﻿مطالبة بإدراج الرغيف الفرنسي «باغيت» على قائمة التراث العالمي

باريس ـ أ ف ب: أعلن رئيس الاتحاد الوطني للخبازين والحلوانيين الفرنسيين دومينيك انراكت أنه يتمنى أن يدرج خبز الباغيت التقليدي الفرنسي في قائمة التراث غير المادي للبشرية التي تضعها اليونسكو.

وقال لصحيفة «لو باريزيان»: سأطلب من رئيس الجمهورية دعم مسعانا لكي تتمكن فرنسا من طرح الملف على اليونسكو».

وهو ينوي التقدم بهذا الطلب خلال حفل استقبال للخبازين يقام في قصر الإليزيه بعد ظهر الجمعة على جري العادة بعد عيد الغطاس الذي يعد فيه الفرنسيون ما يعرف بـ «غاليت دي روا» او «تورتة الملوك».

وأكد انراكت أن «الباغيت» المصنوع من الطحين والماء والملح والخميرة منتج «رائع» وسيكون «في الموقع المناسب» على قائمة التراث العالمي غير المادي للبشرية. واعتبر أن هذا الخبز إلى جانب برج إيفل هما من الرموز الرئيسية لفرنسا. وأشار إلى أن فرنسا تضم 33 ألف مخبز.

وقد أدرج فن تحضير البيتزا في نابولي مع ترقيص العجينة في الجو في كانون الأول/ديسمبر في قائمة التراث غير المادي للبشرية بعد «عريضة عالمية» وقعها مليونا شخص.