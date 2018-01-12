﻿برلسكوني : من الطبيعي أن تشعر النساء بالرضا حين يتودد إليهن الرجال

روما ـ أ ف ب: اعتبر الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني أن «شعور النساء بالرضا حين يتودّد إليهن الرجال أمر طبيعي»، في تعليق على مقال لنحو مئة شخصية يدافع عن «حرية الرجال في معاكسة النساء». وقال برلسكوني البالغ من العمر 81 عاما المعروف باهتمامه الكبير بالنساء الجميلات «من الطبيعي أن تشعر النساء بالسعادة حين يتودد إليهن رجال (..) لكن المهم أن تبقى الأمور ضمن حدود اللياقة».

وكان القضاء الإيطالي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في قضية دعارة مرتبطة بقاصرات واستغلال للسلطة قبل أن تُبطَل الملاحقات في حقه في آذار/مارس 2015.

وأتى كلامه تعليقا على مقال اشتركت فيه نحو مئة امرأة فرنسية من كاتبات وصحافيات وممثلات وباحثات من بينهن الممثلة كاترين دونوف، بعنوان «الاغتصاب جريمة، إلا أن المعاكسة الملحة او الرعناء ليست جرما ومغازلة النساء ليست اعتداء».

وأثار المقال تنديدا وخصوصا في ظل ما يتكشّف في العالم من فضائح اعتداءات جنسية، ودعوات للنساء الضحايا بالبوح بما تعرّضن له لكبح هذه الظاهرة.