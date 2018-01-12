﻿استاذ جامعي صيني تحرش جنسيا بطالبة

بكين ـ أ ف ب: تعرض أستاذ في جامعة بكين العريقة لعقوبة مسلكية بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وجهتها طالبة سابقة وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، على ما أعلنت إدارة جامعة بيهانغ أمس الجمعة.

وكتبت الجامعة عبر حسابها على شبكة «ويبو» الصينية أكبر الشبكات الاجتماعية في البلاد، إن سلوك شن شاوو «انتهك قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية».

وقررت الجامعة تجريد الأستاذ من مهامه كنائب للرئيس بعد تحقيق في الاتهامات الموجهة إليه التي تتناول وقائع حصلت قبل 12 عاما.

وتعيش المدعية لوو خانخان حاليا في الولايات المتحدة. وهي تتهمه بممارسة ضغوط عليها لتمارس الجنس معه.

واندلعت هذه المسألة مطلع كانون الثاني/يناير عندما نشرت الشابة عبرشبكة «ويبو» اتهاماتها التي جرى تداولها على نطاق واسع على الشبكة مع وسم خاص بلغة المندرين.