﻿شركة فرنسية تنتج مصباحا للاتصال بالانترنت

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: يسمح مصباح من انتاج الشركة الفرنسية الناشئة «اوليدكوم» الى جانب وظيفة الإنارة بالاتصال بالإنترنت لاسلكيا ومن دون موجات بفضل تكنولوجيا «لاي فاي» التي تعتبر أكثر أمانا وسرعة من «واي فاي».

وقال بنجامان ازولاي المدير العام للشركة التي تنوي تسويق المصباح خلال السنة الحالية بسعر 900 دولار تقريبا «تسمح هذه التكنولوجيا بالاتصال بالإنترنت من دون موجات راديوية».

وتكنولوجيا «لاي فاي» (لايت فيديلتي) التي تستخدم موجات ناجمة عن بريق مصباح «ليد» لنقل المعلومات في الفضاء، متوافرة منذ سنوات قليلة إلا مصباح «ماي لاي فاي» هو من أوائل التطبيقات الموجهة للجمهور العريض لهذه التقنية على ما أوضحت الشركة الفرنسية.

وعلى الصعيد العملي يوصل المصباح بكابل إثرنت إلى مقبس في الحائط ومن ثم تنقل خدمة الإنترنت إلى جهاز عبر النور من خلال مستقبل موصول بالكمبيوتر.

واكد ازولاي ان هذا النظام «يوفر مستوى عاليا جدا من الأمان لأن الإشارة لا تعبر الجدران».

والمصباح موجه الى المستهلكين الذين يريدون التخفيـــف من تعرضهم للموجات الكهرومغنطيسية أو الأهل الذين يريدون التخفيف من إدمان أطفالهم، وموجه أيضا للمؤسسات التي تريد أو ينبغي عليها ان تحد من التعرض للموجات مثل حاضنات الأطفال والمستشفيات.

وقد يصل حجم سوق «لاي فاي» الى 75 مليار دولار على الصعيد العالمي بحلول عام 2023 على ما يؤكد القيمون عليها.