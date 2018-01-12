﻿متحف أمريكي يعرض عشرة ملايين دولار مكافأة لمن يساعد في العثور على مسروقات

نيويورك ـ أ ف ب: مدّد متحف غاردنر الأمريكي عرضه بتخصيص جائزة عشرة ملايين دولار لمن يساعد في العثور على 13 لوحة سرقت منه في عام 1990.

وكان هذا العرض ينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن مجلس إدارة المتحف الواقع في بوسطن قرر تجديده، حسب ما جاء في بيان.

وقال ستيف كيدر رئيس مجلس الإدارة في البيان «هذه الجائزة تظهر التزام المتحف باستعادة هذه الأعمال المهمة».

في ليل الثامن عشر من آذار/مارس من عام 1990 أقدم رجال متخفـــون بـــزي شرطة على سرقة هــــذه اللوحات التي تـقـــدر قيمــــتها الإجمالية بنصـــف مليار دولار، ومنها لوحات لمانيه ورمبرانت وفيريمير.

وحُددت الجائزة في عام 1997 بمبلغ خمسة ملايين دولار، ثم رُفعت إلى عشرة ملايين في أيار/مايو الماضي.

وقال أنتوني أمور المسؤول الأمني عن المتحف «معلومة واحدة قد تكون كافية للعثور على الأعمال، نحن نبحث عن نوعية المعلومات لا عن كميتها، وعن وقائع لا عن افتراضات».

واعتبرت هذه الحادثة أكبر عملية سرقة لأعمال فنية في التأريخ، وإن أسهمت في السنوات الماضية في شهرة المتحف.

في آذار/مارس 2013 أعلنت الشرطة الفدرالية الأمريكية (أف بي آي) أنها حددت هُوية السارقين وهم أعضاء في عصابة إجرامية في شمال شرق الولايات المتحدة.

لكن الســـرقة تعود إلى عام 1995 أي أن المشتبه فيهم يستفيدون من مرور الزمـــن عليها، كما أن الشرطة لم تجد في حوزتهم أي لوحة، فلم يكن ممكنا ملاحقتهم.