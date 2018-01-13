السفير الأمريكي الجديد لدى هولندا: تصريحي عن المسلمين كان “خاطئا”

أمستردام: قال السفير الأمريكي الجديد لدى هولندا يوم الجمعة إن تصريحا أدلى به قبل عامين قال فيه إن هناك ساسة هولنديين “يحترقون” بسبب المهاجرين المسلمين كان “خاطئا” وذلك بعد يومين من رفضه الرد على أسئلة حول ما قاله.

وفي مقابلة مع صحيفة تليغراف الهولندية اعتذر بيتر هوكسترا، وهو عضو جمهوري سابق بالكونغرس عن ولاية ميشيغان عينه الرئيس دونالد ترامب سفيرا، عن هذا التصريح الذي أدلى به عام 2015.

وكان هوكسترا قد قال في حفل أقيم في نوفمبر تشرين الثاني 2015 برعاية مركز ديفيد هورويتز فريدوم ذي التوجهات اليمينية والذي تم تسجيله “وصلت الحركة الإسلامية الآن إلى نقطة جعلت أوروبا في حالة فوضى”.

وأضاف “… هناك ساسة يحترقون”.

وفي تعليقه على تصريحاته قال هوكسترا لصحيفة تليغراف “هذا (التصريح) صدمني شخصيا … تعرفون أنه كانت هناك مشكلات أخرى في دول أخرى في أوروبا، لكن لم تكن هذه الظروف موجودة أبدا هنا. كان هذا تصريح خاطئ. كان خاطئا”.

وظهرت المقابلة بعد يومين من إثارة بيتي غضب الصحافة الهولندية برفضه الرد على أسئلة بشأن هذه التصريحات خلال اجتماع مع صحفيين.

ويتزامن ذلك مع حالة الغضب التي أثارها ترامب نفسه حيث تردد أنه أشار إلى دول مختلفة بأنها “حثالة” على الرغم من أنه نفى ذلك في وقت لاحق.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ستيف غولدشتاين في إفادة صحفية يوم الخميس إن وزارة الخارجية “لا تتفق” مع تصريحات هوكسترا بخصوص المهاجرين المسلمين في هولندا.

وقال غولدشتاين “السفير ارتكب خطأ في 2015 وأدلى بتصريحات لم يكن يتعين عليه الإدلاء بها. وهو يعترف بذلك… هو يشعر بندم كبير”.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للصحفيين في لاهاي يوم الجمعة إنه لا يتفق أيضا مع هذه التصريحات ولكنه رفض التعليق.

وفى ديسمبر كانون الأول نفى هوكسترا أن يكون أدلى بهذه التصريحات في عام 2015 قائلا لبرنامج “نيوسور” الذي يبثه التلفزيون الهولندي إنه “تصريح غير صحيح … أخبار كاذبة”. وفي وقت لاحق خلال المقابلة نفسها نفى وصفها بأنها أخبار كاذبة. (رويترز)