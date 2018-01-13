المغرب يعتزم ترحيل 320 عالقاً في ليبيا

الرباط: قال عز الدين ثابت، مسؤول في تنسيقية الجالية المغربية بليبيا (غير حكومية) للأناضول، مساء الجمعة، إن السلطات المغربية ستقوم سيتم ليلة الجمعة/ السبت بـ”ترحيل حوالي 320 مغربياً عالقين في ليبيا”.

وكان المغرب رحل في الثامن من كانون الأول الماضي، 235 مغربيا من العالقين في مدينة الزوارة غربي ليبيا، بحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالهجرة التابعة لوزارة الخارجية المغربية.

وأضاف المسؤول في التنسيقية المغربية أن “المجموعة الجديدة التي سيتم ترحيلها، تشمل 254 عالقا بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس (غرب)، و66 شخصا بمركز إيواء النزلاء بمدينة جنزور (غرب).

وزاد بأن “الطائرة الأولى يرتقب أن تُقلع من مطار معيتيقة (بطرابلس) خلال منتصف الليل، وستنطلق الطائرة الثانية في الساعات الأولى من صباح السبت”.

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف مهاجر هذا الطريق، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأضاف ثابت، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أنه “تم إخبار المغاربة العالقين بليبيا، الذين شملتهم إجراءات الترحيل، بأن الطائرتين ستنقلهم نحو مطار محمد الخامس في الدار البيضاء (أكبر مطار بالبلاد)”.

ومضى قائلاً إن “السلطات المغربية متخوفة من تسلل منتمين إلى الجماعات الإرهابية إلى المغرب، لذلك العملية أخذت وقتا كبيرا”.ولم يوضح العدد الإجمالي للمغاربة العالقين في ليبيا.

ومنذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011)، تتقاتل كيانات مسلحة عديدة في البلد العربي الغني بالنفط، والذي يشهد حالياً صراعاً على السلطة بين حكومتين في غربي وشرقي البلاد. (الأناضول)