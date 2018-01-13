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الشرطة الكندية تبحث عن رجل قطع حجاب فتاة خلال ذهابها لمدرستها

Jan 13, 2018
الطالبة خولة نعمان تتحدق للصحفيين
الطالبة خولة نعمان تتحدق للصحفيين

تورونتو: تحقق شرطة مدينة تورونتو الكندية في إقدام شخص مجهول على قطع حجاب فتاة تبلغ العمر 11 عاما وهي ذاهبة إلى مدرستها الجمعة مما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الهجمات على المسلمين.

وقالت متحدثة باسم شرطة المدينة إن المهاجم قطع في محاولتين خلال عشر دقائق حجاب الفتاة باستخدام مقص خلال سيرها مع شقيقها إلى مدرستها.

وقالت خولة نعمان الطالبة بالصف السادس للصحفيين في مدرستها اليوم “شعرت باضطراب وخوف ورعب”.

وأضاف قائلة “صرخت وفر الرجل. واتبعنا هذا الحشد من الناس حتى نكون في آمان. لكنه عاد ثانية وأقدم على قطع حجابي مجددا”.

وقالت إدارة المدرسة إنها تشعر بصدمة بسبب الهجوم الذي وصفته كاثلين وين رئيسة وزراء إقليم أونتاريو بأنه “عمل كراهية جبان” لا يمثل الإقليم.

وجاء الهجوم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإطلاق نار في مسجد بمدينة كيبيك أودى بحياة ستة من المصلين.

وقرر قاض في كيبيك الشهر الماضي تعليق قانون يحظر ارتداء النقاب وغيره من أغطية الوجه في العمل أو خلال القيام بخدمة عامة. (رويترز)

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1 COMMENT

  1. أبوتاج الحكمةأحببت أسرة قدسنا العربي،فضميرهاأصفى من الذهب هي نهضة الشرق الجميل زهت، دررا على الأفهام والأدب

    ويعصرورد الروض حبابعطره
    ويحمل ماءالوردماحمل الورد
    شكرالكم أسرة القدس العربي الغراء ياوردالروض لقدفاح عطركم في بيتي في طريقي في قلبي
    اثابكم الله لنصركم الحق وإعلاءصوت الضعيف
    أبو تاج الحكمة.باريس

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