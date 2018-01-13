بايرن ميونيخ يجتاز ليفركوزن ويحافظ على قمة “البوندسليغا”

برلين: واصل فريق بايرن ميونيخ، الجمعة، تصدره لقمة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وتغلب بايرن ميونيخ، على مضيفه باير ليفركوزن، بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر للمسابقة.

وأنهى البافاري الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الإسباني خافيير مارتينيز في الدقيقة 32.

وأضاف الفرنسي فرانك ريبيري، الهدف الثاني للبايرن، في الدقيقة 59، قبل أن يقلص ليفركوزن النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر كيفن فولاند في الدقيقة 70.

ومع حلول الدقيقة 91 أحرز الكولومبي جيمس رودريغيز، الهدف الثالث للبايرن، ليخرج فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 44 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليفركوزن، عند 28 نقطة في المركز الرابع. (الأناضول)