استشهاد صياد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مجهول في غزة

غزة: استشهد، صباح السبت، صياد فلسطيني، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لإطلاق رصاص من جهة مجهولة، أثناء ممارسة عمله قبالة شواطئ مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، المتاخم للحدود المصرية.

وفي تصريح للأناضول، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، إن “الصياد عبد الله رمضان زيدان (33 عاما) توفي إثر إصابة تعرض له أمس، في بحر منطقة رفح جنوبي القطاع″.

والجمعة، قال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين بغزة، للأناضول، إن صيادًا فلسطينيًا أصيب برصاص في الصدر، دون تحديد المنطقة التي كان يتواجد فيها بدقة.

وأضاف عياش أن الرجل أصيب وهو على متن قاربه، ونقل إلى المستشفى، واصفًا حالته بـ”الخطيرة”.

ولم يصدر عن السلطات الفلسطينية بالقطاع اتهام لجهة ما في الحادثة، إلا أن نقيب الصيادين قال إن مصدر النيران كان من الجانب المصري، حيث يتواجد الجيش.

ولم يتسنّ للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، حتى الساعة 7:00 تغ. (الأناضول)