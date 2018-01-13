فريق إنقاذ صيني ينتشل جثتين من ناقلة إيرانية مشتعلة

شنغهاي: ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن فريق إنقاذ صينيا انتشل جثتين السبت من ناقلة نفط إيرانية منكوبة لا تزال مشتعلة بعد أسبوع من نشوب حريق فيها عقب تصادم في بحر الصين الشرقي.

ووضع أعضاء فريق الإنقاذ الأربعة أجهزة تنفس كي يتمكنوا من الصعود إلى سطح الناقلة (سانتشي) حيث عثروا على جثتين.

وقالت شينخوا إنهم حاولوا الوصول إلى أماكن الإقامة في السفينة لكن منعتهم درجات الحرارة المرتفعة في السفينة المحترقة والتي بلغت نحو 89 درجة مئوية.

وتم انتشال جثة بحار يشتبه بأنه من السفينة يوم الاثنين وأرسلت إلى شنغهاي للتعرف عليها. ولا يزال بقية أفراد الطاقم، الذي يضم 30 إيرانيا واثنين من بنجلادش، مفقودين.

وقالت الوكالة إن فريق الإنقاذ انتشل مسجل بيانات الرحلة أو (الصندوق الأسود)، قبل أن يغادر السفينة بعد أقل من نصف الساعة من صعوده إليها بسبب تحول وجهة الرياح ولأن “الدخان السام الكثيف” أدى إلى تعقيد العملية. (رويترز)