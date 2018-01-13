الدفاع المدني السوري: قصف الغوطة الشرقية بغاز الكلور السام

حلب: أفاد مصدر في الدفاع المدني السوري بقيام قوات النظام السبت، بقصف مناطق في الغوطة الشرقية بعدة صواريخ تحمل غاز الكلور السام .

وقال المصدر، إن القصف أدى إلى وقوع عدد من حالات الاختناق بين المدنيين في مدينة دوما، بينهم ثلاثة أطفال .

من جانبه، أكد مصدر في غرفة عمليات “بأنهم ظلموا”، “قصف قوات النظام المنطقة الفاصلة بين مدينتي حرستا ودوما بعد فشلها في تحقيق أي تقدم على الأرض وتكبدها خسائر كبيرة “.

وحذر المصدر من إقدام النظام على استخدام الأسلحة الكيماوية كما حصل في شهر آب / أغسطس عام 2013 . (د ب أ)