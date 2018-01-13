البرلمان المصري ينظر في رابع تعديل وزاري بالحكومة الحالية

القاهرة: دعا مجلس النواب (البرلمان) المصري، السبت، إلى عقد جلسة طارئة غدا، للنظر في تعديل وزاري محدود، سيكون الرابع على حكومة شريف إسماعيل الحالية، وفق مصادر.

وقال النائب هيثم الحريري، في تصريحات خاصة للأناضول، إن هناك رسالة بالفعل وصلت للنواب اليوم تحمل قرارا من رئيس المجلس على عبد العال، بدعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة ظهر يوم غد (الأحد)، مشيرا إلى أن الرسالة أكدت على النواب أهمية الحضور.

ولم تكشف الرسالة وفق الحريري عن غرض هذا الاجتماع، وسط تأكيدات إعلامية تواصلت الساعات الماضية عن وجود تعديل وزاري محدود في الحكومة الحالية

وأكدت الأمر، صحيفة أخبار اليوم (حكومية)، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، مشيرة إلى أن مصادر حكومية (لم تسمها) كشفت أنه “من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة شريف إسماعيل ما بين 5 إلى 10 حقائب، أغلبها من المجموعة الاقتصادية والخدمية، ومنهما على سبيل المثال لا الحصر: الصحة، والزراعة، والتعليم، والنقل”.

ونوهت المصادر إلى أن “كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن التعديل الوزاري المرتقب ستكون بتنسيق كامل مع البرلمان”.

وذكرت الصحيفة أن “عددا من النواب طالبوا بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من المستويات الأدنى من الوزراء، داخل دولاب العمل الحكومي”.

فيما ذكرت صحف محلية عديدة أن إمكانية قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء الحالي لظروفه الصحية.

ولم يعلق مجلس الوزراء المصري على معلومات التعديل الوزاري حتى الساعة 8:30 تغ.

وفي حالة إقرار مجلس النواب، التعديل، دون تغيير شريف إسماعيل سيكون الرابع في حكومته منذ توليه المسؤولية في سبتمبر/ أيلول 2015.

وكان التعديل الأول على حكومة إسماعيل في مارس/ آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية آنذاك ثم في سبتمبر/ أيلول 2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلا عن تعديل ثالث في فبراير/ شباط 2017، شمل 9 حقائب. (الأناضول)