الممثل الأسترالي هيو جاكمان يبعث رسائل سرية لزوجته

لندن: يبعث الممثل الأسترالي رسالة سرية شكراً لزوجته ديبورا-لي فرنس عندما يفوز بجائزة. وذكر موقع “كونتاكت ميوزيك” الإنجليزي أن نجم فيلم “ذا جريتست شومان” قال إنه يدين بمسيرته لزوجته ودائماً ما كان لديه طريقة خاصة لشكرها على نجاحه عندما يعتلي خشبة المسرح لاستلام جائزة. وقال: “كل مرة اعتلى فيها المسرح، إذا كنت في حفل جوائز أو لتقديم الأوسكار، أضع يدي على قلبي وابحث عنها وسط الحشود”. ‘

وأضاف: “هذه طريقتي لشكرها”.

ويقول الممثل (49 عاماً) إن زوجته دائماً ما كان لديها أحلام أكبر منه بشأن مسيرته ، ولم تتخل عن اعتقادها قط أنه سيكون ناجحاً.

لدى جاكمان طفلين من زوجته ديبورا وهما أوسكار (17 عاماً) وآفا (12 عاماً.)(د ب أ)