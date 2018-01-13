مسؤول فلسطيني: إسرائيل تفرض عقوبات جماعية على شعبنا

نابلس: قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، إن الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني، على خلفية مقتل مستوطن قبل أيام.

وواصلت اسرائيل فرض تشديد الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بحجة البحث عن منفذي عملية قتل خلالها مستوطن إسرائيلي.

وأفاد مراسلنا أن الجيش الاسرائيلي ما زال ينشر الحواجز في محيط المدينة، ويجري عمليات تفتيش دقيقة للسيارات والمارة الفلسطينيين.

وقبل خمسة أيام قتل مستوطن اسرائيلي بعد إطلاق النار عليه قرب قرية صرة جنوبي نابلس.

ومنذ ذلك التاريخ نشر الجيش الاسرائيلي حواجز في محيط نابلس، واجرى مداهمات واقتحامات للعديد من القرى المحيطة بالمدينة بحثاً عن منفذي الهجوم.

من جهته قال غسان دغلس، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي استغلت العملية التي جرت في نابلس، فرضت عقوبات جماعية على الفلسطينيين هناك، وكثفت الاعتداءات عليهم”.

واشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية “خضعت لضغوطات من المستوطنين، من أجل زيادة الاقتحامات والاعتقالات في صفوف الفلسطينين، وتكثيف الاستيطان، وإغلاق الطرق، وتشديد الحصار الذي كان موجوداً اصلاً على مدينة نابلس″.

وأكد دغلس “منذ وقوع العملية تم توسيع البؤرة الاستيطانية غات جلعاد بقرار من الحكومة الاسرائيلية، واغلقت العديد من الطرقات”.(الأناضول)