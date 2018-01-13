روسيا: بناء المستوطنات في الضفة الغربية يقوض عملية السلام

موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية، إن بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية لا يساعد في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، ونشر على موقعها في الإنترنت: “نعتقد أن مثل هذا الخط الإسرائيلي لا يساعد في خلق ظروف لتنظيم المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي من الضروري في إطارها إيجاد حل في جميع القضايا للوضع النهائي”،حسبما ذكرت السبت وكالة سبوتنيك .

وأكدت الخارجية الروسية عدم شرعية السياسة الإسرائيلية الهادفة لبناء المساكن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن من الواضح أيضاً، أن مواصلة إسرائيل لبناء المستوطنات يقوض آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على اساس حل الدولتين، ويقلل من فرص تحقيق السلام الثابت والعادل في الشرق الأوسط.

كانت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أعلنت في 11 يناير/كانون ثان الجاري أن إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

يشار إلى البناء الاستيطاني في الضفة الغربية من العقبات لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي الشهر الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.(د ب ا)