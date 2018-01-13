أردوغان يتوعد “بي كا كا” في عفرين السورية إن لم يستسلموا

أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستدمر معاقل “ب ي د / بي كا كا” في مدينة عفرين شمالي سوريا، في حال عدم استسلام مسلحي التنظيم.

وقال أردوغان في الكلمة التي ألقاها بمؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية في ولاية إلازيغ وسط، تعليقاً على الحزام الذي يريد “ب ي د” تشكيله شمالي سوريا، “ندمر الجناح الغربي للحزام من خلال عملية إدلب. وعلى الجميع أن يعلموا أنه في حال لم يستسلموا بعفرين فسوف ندمرهم”.

وأضاف موجهاً حديثه لواشنطن، “عندما تلبسون إرهابياً زياً عسكرياً، وترفعون علم بلادكم على مبنى يتحصن فيه (شمالي سوريا)، فهذا لا يغطي الحقيقة. الأسلحة (الأمريكية) أرسلت إلى المنطقة بواسطة آلاف الشاحنات والطائرات، يباع جزء منها في السوق السوداء، والجزء الآخر يستخدم ضدنا”.

وأردف “سبق وقضينا على 3 آلاف مسلح من تنظيم داعش ما بين مدينتي جرابلس والباب (منطقة درع الفرات)، وإن لزم الأمر فسنقضي على 3 آلاف (إرهابي) آخر في تلك المناطق. نحن مصممون على وأد الفتنة بطريقة أو بأخرى”.

وشدد الرئيس التركي على عزم بلاده القضاء على من أسماهم بـ”الإرهابيين” شمالي سوريا، قائلاً: “أمريكا تظن أنها أسست جيشاً ممن يمارسون السلب والنهب (في سوريا)، وسترى كيف سنبدد هؤلاء اللصوص في أقل من أسبوع″.(الأناضول)