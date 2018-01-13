 إعادة افتتاح السفارة الألمانية في كابول في “حاوية”

كابول : كشفت مجلة ” دير شبيغل” الألمانية أن وزارة الخارجية الألمانية تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول في حاوية، وذلك بعد أن تعرضت السفارة لهجوم في ايار/مايو الماضي.

وأضافت المجلة أن من المفترض أن فريقا مركزيا من الدبلوماسيين يعملون منذ الصيف الماضي في مثل هذا المأوى المؤقت، وذلك على الرغم من توتر الوضع الأمني في أفغانستان.

من جانبها، رفضت الخارجية الألمانية الرد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حول ما ورد في تقرير المجلة.

كانت عملية إعادة بناء السفارة الألمانية بدأت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ومن المنتظر أن تستمر هذه العملية حتى عام 2021 على الأقل، حسب ما ذكرته المجلة.

وأضافت المجلة أن السفير الألماني فالتر هاسمان يعمل في الوقت الراهن مع فريق صغير من داخل السفارة الأمريكية في كابول.

كان مبنى السفارة الألمانية تعرض في 31 ايار/مايو الماضي لهجوم بشاحنة مفخخة، ما أسفر عن أضرار خطيرة في المبنى ومقتل ما يصل إلى 150 شخصا غالبيتهم مدنيون أفغان وبينهم حارس بالسفارة.

وتشير توقعات الخبراء الأمنيين إلى أن شبكة حقاني الإرهابية المربطة بتعاون وثيق مع حركة طالبان، هي التي تقف وراء الهجوم. (د ب أ)