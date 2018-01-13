اليمن: 40 قتيلاً وجريحاً “حوثياً” بقصف جوي للتحالف في البيضاء

اليمن: قال مصدر في المقاومة الموالية للقوات الحكومية، إن 40 مسلحاً من جماعة “الحوثي” سقطوا بين قتيل وجريح، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، السبت، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر عبدالعزيز أحمد، وهو أحد القادة الميدانيين للمقاومة في المحافظة، إن المقاتلات الجوية قصفت معسكر تدريبي للحوثيين في منطقة ريام، التابعة إدارياً لمديرية رداع في البيضاء.

وأشار نقلاً عن مصادر له في المنطقة، إن الضربات الجوية استهدفت المسلحين الحوثيين ظهر اليوم، وهم يتلقون التدريبات داخل المعسكر.

ولم يحدد القيادي الميداني بالضبط أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في الغارات الجوية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المعسكر جرى إنشاؤه حديثاً من قِبل الزعيم القبلي الموالي للحوثيين، أحمد سيف الذهب، بعد أيام من لقائه بقادة الجماعة في العاصمة صنعاء.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين حول ما أورده القيادي.

وتضم محافظة البيضاء 19 مديرية، تشهد مديريتا الصومعة ومسورة فراغاً أمنياً، بينما يقاوم رجال القبائل الحوثيين في مديريات الزاهر وذي ناعم، والقريشية وولد ربيع.

فيما استعادت القوات الحكومية السيطرة على مديرية “نعمان”، لتبقى 16 مديرية تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك مدينة البيضاء، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. (الأناضول)