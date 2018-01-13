يلدريم: الإعتداء على تركيا عبر الحدود الجنوبية لن يبقى دون رد

نيدة: توعد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، السبت، بالرد على الهجمات والاعتداءات الموجّهة ضد بلاده ومواطنيها عبر حدودها الجنوبية.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر العام السادس لفرع حزب “العدالة والتنمية” بولاية نيدة (وسط).

وقال يلدريم: “ينبغي أن يعلم الجميع بأن الهجمات والاعتداءات الموجّهة ضد تركيا ومواطنيها عبر حدودها الجنوبية لن تبقى بدون رد”.

وتابع: “سيتم الرد بالمثل على الذين يحاولون إلحاق الضرر ببلادنا من الداخل والخارج عبر الإرهاب”.

وأردف بالقول: “الإرهاب في أعيننا نتيجة، وهناك طموحات وأهداف الإمبرياليين في الخلف”.

وأكد أن بلاده ستواصل نموها وستوحد قوتها عبر التوافق والتحالف الوطني.

وأضاف أن “الأعمال الهدامة والنقدية التي يقوم بها الآخرين لن تثنينا أبداً عن مواصلة طريقنا”. (الأناضول)