إصابة 4 فلسطينيين إثر قمع الإحتلال الإسرائيلي مسيرة وسط القدس‎

القدس: أصيب 4 فلسطينيين بجروح طفيفة، بينهم مسعف، مساء السبت، جراء قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة سلمية في شارع صلاح الدين، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، بأن 4 فلسطينيين أصيبوا، بينهم مسعف، في إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الصوت صوب مسيرة سلمية.

وشارك في المسيرة العشرات رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي؛ رفضاً للقرار، الذي صدر في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي. (الأناضول)