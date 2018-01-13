محرز يتألق وليستر يفرض التعادل على تشلسي على أرضه

لندن ـ “القدس العربي”:

فرض نادي ليستر التعادل السلبي على مضيفه تشلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، برغم أنه أنهى العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم لمدافعه بين تشيلوال. وقد تألق الدولي الجزائري رياض محرز بشكل لافت وضيع مع رفاقه فرصة الفوز بعد أن سيطروا لفترات طويلة على المباراة.

وقد اهدر فريق تشيلسي فرصة الانفراد مؤقتا بوصافة بذلك في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وبنقطة اليوم رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الوصيف مقابل 31 نقطة لليستر في المركز الثامن.

وفي باقي المباريات فاز ويستهام يونايتد على مضيفه هيديرسفيلد 4 1/ ووست بروميتش البيون على ضيفه برايتون 2 /صفر وكريستال بالاس على ضيفه بيرنلي 1 /صفر وتعادل ساوثهامبتون مع مضيفه واتفورد 2 2/ وتعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه سوانزي سيتي 1 /1.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج باءت كل محاولات تشيلسي لهز شباك ليستر بالفشل ليهدر الفريق نقطتين ثمينتين كانت كفيلة بمنحه المركز الثاني منفردا على حساب مانشستر يونايتد.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة قبل مواجهته أمام مضيفه ليفربول غدا الأحد فيما يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ستوك سيتي بعد غد الاثنين.