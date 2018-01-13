احتجاجات في بروكسل على إعادة طالبي لجوء سودانيين إلى بلادهم

بروكسل: تظاهر ناشطون في العاصمة البلجيكية بروكسل، السبت، احتجاجا على سياسة وزير اللجوء والهجرة، ثيو فرانكين، بخصوص إعادة قسم من طالبي اللجوء السودانيين إلى بلادهم.

وشارك في المظاهرة عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبوا باستقالة الوزير.

كان الوزير فرانكين عقد اتفاقا العام الماضي مع السفارة السودانية في بروكسل؛ يقضي بأن تقوم لجنة من السودان بتحديد المهاجرين السودانيين غير الشرعيين الموجودين في العاصمة البجيكية، واتخاذ قرارات بشأن إعادتهم إلى بلادهم.

الاتفاق المذكور أثار اعتراض جماعات حقوق الإنسان البلجيكية، التي قالت إن اللجنة السودانية ستتمكن من معرفة المهاجرين السودانيين ذوي النشاط السياسي، وتطلب إعادتهم إلى السودان، وهو ما يمثل خطرًا عليهم.

وتداول ناشطون في بروكسل أحاديث عن تعرض عدد من السودانيين الذين تمت إعادتهم بموجب الاتفاق؛ لـ”التعذيب” بالسودان، وتبع ذلك مطالبة أحزاب المعارضة البلجيكية وعدد من أعضاء حزب الديمقراطيون المسيحيون الفلمنكيون، الشريك في الائتلاف الحكومي، باستقالة الوزير فرانكين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية، حول ما ذكره بعض الناشطين عن ما وصفوه بـ”التعذيب”، كما لا توجد إحصائيات حول عدد طالبي اللجوء السودانيين في بلجيكا.

(الأناضول)





