ترامب يستعيد صفحات سوداء تخللت تاريخ بلد الهجرة الأول في العالم

واشنطن: تبدو توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضة جدا للهجرة، ابعد ما تكون عن مضمون القصيدة التي نقشت على قاعدة تمثال الحرية الذي ينتصب في نيويورك لاستقبال المهاجرين المعذبين الهاربين من الظلمات في بلدانهم سعيا وراء بلد الحلم.

القصيدة التي كتبتها الشاعرة الأمريكية ايما لازاروس عام 1883 تتكلم باسم تمثال الحرية الذي يخاطب المهاجرين الواصلين بحرا الى نيويورك قائلا “اعطوني جماهيركم المتعبة المثقلة المسكينة المتزاحمة، جماهيركم الهاجعة التي تتوق الى استنشاق نسيم الحرية، إليَّ بالبؤساء والتعساء والمتضايقين والمُزدرَى بهم! أرسلوا إليَّ المُشرَّدين الذين تتقاذفهم العواصف والأنواء، ها أنا في استقبالهم رافعة مصباحي على مقربة من الباب الذهبي!”.

ومن العودة الى الماضي يتبين ان توجهات ترامب ازاء المهاجرين تجد جذورا لها في صفحات سوداء تخللت تاريخ الهجرة الى الولايات المتحدة، حيث كانت تظهر مواقف مناهضة ورافضة لفئات معينة من المهاجرين.

وبخلاف اسلافه منذ عقود عدة، سارع ترامب الى اطلاق المواقف المناهضة للهجرة فارضا قيودا على تأشيرات الدخول، من دون ان يخفي رغبته بطرد ملايين المهاجرين غير القانونيين. بالمقابل دعا الى جذب المهاجرين الاغنياء اصحاب المستويات العلمية العالية، وخصوصا من بين الاوروبيين البيض.

وتحركت قضية الهجرة في الولايات المتحدة مجددا عندما ندد ترامب الخميس الماضي خلال اجتماع عقد في البيت الابيض بالهجرة القادمة من “بلاد قذرة” معتبرا انه من الافضل ان تستقبل الولايات المتحدة مهاجرين من النروج مثلا.

وتعتبر هذه المواقف متعارضة تماما مع المبادىء العامة التي يعتمدها بلد مثل الولايات المتحدة يفتخر بقدراته على استيعاب المهاجرين وادماجهم.

الا ان المؤرخين الذين نبشوا التاريخ الأمريكي يؤكدون ان البلاد شهدت موجات عدة من المواقف المناهضة للهجرة، ونقاشات حادة حول جدوى البقاء كدولة هجرة.

تقول استاذة التاريخ في جامعة ميريلاند جولي غرين “من يتمعن بكامل التاريخ الأمريكي يرى ان اكثر ما يميزه هو تطور النقاش حول الهجرة ليركز على اعراق المهاجرين”.

ففي عام 1790 صدر قانون تجنيس كان الهدف منه منع السود من الحصول على الجنسية الأمريكية. وفي عام 1798 صدر قانون جديد استهدف الفرنسيين، ثم قانون اخر عام 1875 منع دخول العمال الآسيويين. وفي عام 1924 اقر قانون استهدف سكان اوروبا الشرقية واوروبا الجنوبية حيث غالبية السكان من الكاثوليك واليهود.

يقول استاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية الان ليشتمان “ظهرت مشاعر قوية مناهضة للهجرة طيلة القرن التاسع عشر. وخلال مراحلة عدة من التاريخ الأمريكي كان ينظر الى فئة معينة من المهاجرين على انها تشكل تهديدا للولايات المتحدة”.

“أمريكا أولا” منذ العام 1920

وقبل دونالد ترامب بنحو قرن جعل الرئيس الجمهوري وارن هاردينغ من موضوع الهجرة اساس حملته الانتخابية عام 1920.

فقد وصل الى البيت الابيض اثر انتعاش اقتصادي كبير تواصل لاربعين عاما تدفق خلاله 22 مليون مهاجر الى الولايات المتحدة. الا ان الأمريكيين في تلك الفترة كانوا يتخوفون من ان تؤدي موجة الهجرة من اوروبا الشرقية واوروبا الجنوبية الى ادخال “اعراق متدنية” الى البلاد او ادخال روس من البلشفيك.

ويضيف ليشتمان “على غرار ترامب كان هاردينغ يقدم نفسه على انه رئيس “أمريكا اولا”.

بعد ذلك عرفت البلاد ردات فعل مناهضة لفئات من المهاجرين لكنها كانت اقل حدة. فكان رفض للمكسيكيين خلال الثلاثينات، وحذر من الهجرة بشكل عام بعيد الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1965 الغي نظام الكوتا للمهاجرين لتشجيع هجرة الاشخاص الكفوئين ولم الشمل، فكانت النتيجة ان الهجرة الشرعية كانت تضخ مليون شخص سنويا، القسم الاكبر منهم من آسيا اضافة الى هجرة غير قانونية من المكسيك.

في عام 1986 شرع الرئيس الأمريكي الجمهوري رونالد ريغان اوضاع 3.2 مليون مهاجر سري. وبعدها باربع سنوات اراد الرئيس جورج بوش تنويع اصل المهاجرين فادخل سياسة اليانصيب للحصول على الاقامة المعروفة بالبطاقة الخضراء.

الا ان المشاعر المناهضة للهجرة عادت بقوة مطلع الالفية الثالثة.

وبسبب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول 2001 استهدفت المشاعر المناهضة للمهاجرين المسلمين بشكل خاص.

كما شهدت هذه المرحلة تغيرات عميقة في بنية الاقتصاد قلبت اوضاع الكثير من مناطق البلاد وغيرت ديموغرافيتها، ما جعل البيض اقلية في الكثير من المناطق.

وامام 12 مليون مهاجر غير قانوني موجودين في البلاد سعى الرئيسان جورج بوش وباراك اوباما الى فرملة تدفق المهاجرين القادمين من الخارج، مع اعطاء فرص كثيرة لمنح الجنسية الأمريكية للموجودين اصلا في البلاد.

الا ان المؤرخين يؤكدون ان احدا لم يجعل من الهجرة مسألة سياسية كما فعل ترامب خلال حملته الانتخابية مدغدغا مشاعر البيض الخائفين من التطورات الديموغرافية التي تشهدها البلاد.

ويضيف ليشتمان “لقد عمل على جذب اقلية لديها شعور قوي مناهض للهجرة. الا ان هذا الشعور ليس شعور الاكثرية”.

اما غرين فقالت بهذا الصدد “من السهل اللعب على العواطف في هذا المجال”.

(أ ف ب)