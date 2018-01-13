الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي حوثي وخمسة من مرافقيه بمعارك قرب السعودية 

اليمن: أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم السبت، مقتل قيادي في جماعة أنصار الله “الحوثي” خلال مواجهات بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة شمالي البلاد، المحاذية للمملكة العربية السعودية.

ونقل موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني، عن مصادر ميدانية، لم يسمها، قولهم إن القيادي في “مليشيا الحوثي الانقلابية”، لقي مصرعه مع خمسة من مرافقيه في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في المديرية المذكورة.

وذكر الموقع أنه “تم العثور على جثة القيادي البارز في مليشيا الحوثي، محمد حسن عوفان، وخمسة من اتباعه لم يتم التعرف على هويتهم بعد، في مديرية كتاف والبقع″.

ولم يذكر المصدر توقيت المعارك التي قتل فيها القيادي الحوثي

في ذات السياق أوضح الموقع أن مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية، شنت، اليوم، خمس غارات ضد تعزيزات لمسلحي الحوثي في وادي “آل ابو جبارة” ومنطقة “الفرع″ في مديرية كتاف والبقع.

وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى (لم يذكر عددًأ) من مسلحي الحوثي، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما ذكره المصدر.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش اليمني، سيطرته على سلسلة جبال “أم العظم” القريبة من الخط الدولي الربط بين مديرية كتاف والبقع (محاذية للسعودية وبها منفذ بري) ومدينة صعدة (مركز المحافظة) بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أعلن الجيش اليمني، سيطرته على منفذ “البقع″ الحدودي الواقع بصعدة، والذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية.

ومنذ أكثر من عام، فتح الجيش اليمني، جبهتين في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، في مديريتي باقم وكتاف والبقع الحدوديتين مع السعودية، وأحرز تقدماً من خلال السيطرة على بعض المواقع.

(الأناضول)