كوسوفو تطلب تسليم إسرائيلي يشتبه بقيادته شبكة لتهريب الأعضاء

بريشتينا: طلبت كوسوفو، السبت، تسليم إسرائيلي يشتبه بأنه كان يقود من بلاده شبكة لتهريب الأعضاء واعتقل في قبرص بداية يناير/كانون الثاني.

وكتب وزير العدل في كوسوفو ابيلار تاهيري على حسابه على فيسبوك “سأبذل ما في وسعي لإحالة هذا الشخص على القضاء ليحاسب على أفعاله بعدما شوه صورة كوسوفو الدولية إضافة إلى الجرائم التي ارتكبها”.

وتقول النيابة إن المواطن الإسرائيلي الذي ذكرت الصحافة المحلية ان اسمه موشيه هاريل يشتبه بأنه نظم اكثر من ثلاثين عملية استئصال كلى وزرعها جرت بشكل غير قانوني في عيادة ميديكوس قرب بريشتينا والتي أغلقت في 2008 مع كشف الفضيحة.

واعلنت شرطة كوسوفو في 6 يناير/كانون الثاني انه اعتقل في قبرص.

وموشيه هاريل متهم ايضا في تل ابيب مع 6 إسرائيليين آخرين بالانتماء إلى شبكة دولية لتهريب الأعضاء وإجراء عمليات زرع غير قانونية في كوسوفو واذربيجان وسريلانكا وتركيا.

وكانت محكمة أوروبية في كوسوفو حكمت في 2013 على 5 اطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل الى 8 سنوات لتهريبهم اعضاء من كوسوفو في قضية تعود الى 2008 وامتدت تبعاتها الى أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وألغت المحكمة العليا في كوسوفو الأحكام وتجري محاكمة جديدة منذ 2016.

وفي تقرير نشر في 2011 حول تهريب اعضاء خلال حرب كوسوفو (1998-1999) من قبل المنظمة الانفصالية الكوسوفية، تحدث مقرر مجلس اوروبا ديك مارتي عن علاقة بين تهريب الأعضاء خلال النزاع و”القضية المعاصرة” التي تمثلها عيادة ميديكوس.

ويفترض أن تصدر محكمة شكلت بعد تقرير مارتي وتضم قضاة ومدعين دوليين، قرارات الاتهام الأولى في وقت وشيك.

(أ ف ب)