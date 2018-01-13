إنذار خاطئ يحذر سكان هاواي من صاروخ باليستي

نيويورك: أعلنت سلطات هاواي، السبت، أن انذارا صدر عن طريق الخطأ حذر سكان هذه الولاية الأمريكية من قرب سقوط صاروخ بالستي في الجزيرة، وطلب منهم الاحتماء في الملاجىء.

وفي تغريدات عدة أعلن حاكم هاواي ديفيد ايجي، والوكالة المحلية لإدارة الأحداث الطارئة، ان جزيرة هاواي الواقعة في المحيط الهادىء غير مهددة على الإطلاق بصاروخ بالستي.

ومعلوم أن أجواء التوتر قائمة أصلا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب تهديدات نظام بيونغ يانغ المتكررة باستخدام السلاح النووي.

واكدد عدد كبير من الأشخاص بينهم عضو مجلس النواب الديموقراطية تورسي غابارد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم تلقوا انذارا على هواتفهم عبر نظام “امبر الرت” التابع لوزارة العدل الأمريكية.

وجاء في الرسالة التي تلقاها سكان الجزيرة السبت قرابة الساعة الثامنة صباحا (18:00 توقيت غرينتش) “صاروخ بالستي يهدد هاواي. احتموا على الفور في الملاجىء. الأمر ليس تدريبا”.

وسارع المتحدث باسم مركز القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيط الهادىء الى التأكيد ان المركز “لم يرصد وجود اي تهديد مصدره صاروخ بالستي يتجه الى هاواي”.

وتابع المتحدث “ان توجيه الرسالة قبل قليل جاء عن طريق الخطأ” مضيفا “ان ولاية هاواي ستوجه رسالة تصحيح في أقرب وقت ممكن”.

واكتفى سيناتور هاواي الديموقراطي براين شاتز بتغريدة قال فيها ان الحادث حصل بسبب “خطأ بشري”، داعيا الى جعل نظام “امبر الرت” أكثر “احترافا”.

والسبت الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لا مانع لديه “على الإطلاق” من التحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وعبر عن أمله في أن تسفر المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عن نتائج إيجابية.

وأضاف أن المحادثات بين الكوريتين ربما تسفر عن تخفيف حدة التوتر. ونسب ترامب الفضل إلى نفسه في هذه الانفراجة الدبلوماسية قائلا إنها جاءت نتيجة لضغوطه المستمرة.

(وكالات)