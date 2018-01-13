أمريكا تحقق في فيديو يظهر إطلاق نار على مدني أفغاني

كابول: قال متحدث إن السلطات العسكرية الأمريكية تحقق في فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأفغان يظهر ما يبدو أنه جندي أمريكي أثناء إطلاقه النار على شاحنة مدنية أثناء سيرها على أحد الطرق في أفغانستان.

وقال الكولونيل في القوات الجوية جون توماس المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، “الفيديو المشار إليه ليس رسميا ولم يصدر تصريح بتصويره ولا يمثل مهنية جنود القيادة المركزية الأمريكية”.

وأضاف “نجري تحقيقا في هذا الفيديو وسنتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لما سيسفر عنه هذا التحقيق من نتائج”.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي “راجعت هذا الفيديو ولست راضيا كما أنني قلق من أن يصدق الشعب الأمريكي وشركاؤنا في الحلف والحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني أن الجنود الأمريكيين قساة القلب ولا يبالون بويلات الحرب ومعاناة الأبرياء المحاصرين في (مناطق) الصراع″.

وأضاف “أستطيع أن أطمئنكم بأن هذا الفيديو لا يمثل مهنية وإنسانية رجال وسيدات القيادة المركزية الأمريكية. نرفض الرسالة غير المهنية والقاسية التي ينقلها هذا الفيديو”.

(رويترز)