أرفع مسؤول دبلوماسي أمريكي معني باللاجئين يعتزم الاستقالة

واشنطن: أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني بأن الدبلوماسي الأمريكي المسؤول عن قضايا اللاجئين يعتزم ترك منصبه خلال أيام.

وكتب سايمون هينشو القائم بعمل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب الإسكان واللاجئين والهجرة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه في قطاع اللاجئين، اليوم السبت، أنه سيترك منصبه مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت الرسالة إلى أنه سيستمر في عمله بوزارة الخارجية الأمريكية لكن سيكون له اختصاص آخر.

ولم يذكر هينشو، صاحب الخبرة في العمل بالخارجية الأمريكية لمدة ثلاثة عقود، تفاصيل عن سبب تركه لمنصبه لكنه قال إن هذه الخطوة تأتي بناء على طلب منه. ولم يرد هينشو حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال هينشو وفق رسالة البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها رويترز “بعد أربعة أعوام ونصف العام في الوظيفة ومرور عام على وجودي في الوظيفة تحت الإدارة الأمريكية الجديدة رأيت أن الوقت قد حان بالنسبة لي للانتقال (إلى موقع آخر)”.

ولم ترد الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق على ترك هينشو لمنصبه.

يذكر أن السفير الأمريكي لدى بنما، جون فيلي، قدم استقالته من منصبه، أمس الجمعة، لأنه لم يعد قادرا على “خدمة الرئيس دونالد ترامب وإدارته”، كما تقتضي مبادئه، بحسب إعلام محلي أمريكي.

(رويترز)