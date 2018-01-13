إيران ترفع الحظر عن تطبيق تلغرام بعد انحسار الاحتجاجات

دبي: قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن إيران رفعت، اليوم السبت، القيود على تطبيق تلغرام للتراسل الذي حجبته السلطات لدى محاولة قوات الأمن احتواء أكبر احتجاجات من نوعها في البلاد منذ عام 2009.

وقالت الوكالة “أعلن مصدر مطلع انتهاء القيود على تطبيق تلغرام وصار بمقدور المستخدمين استخدامه”.

وقتل 22 شخصا على الأقل واعتقل 1000 شخص في الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي بدأت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول. ومع انحسار الاحتجاجات رفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، القيود المفروضة على انستغرام أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمت لحشد المحتجين.

وأغلق التطبيق، الذي يستخدمه نحو 40 مليون شخص في إيران، قناة اتهمتها طهران بتشجيع العنف لكنه امتنع عن إغلاق قنوات أخرى مما دفع السلطات الإيرانية لحجب الدخول إليه.

ولا تزال إيران تفرض قيودا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إذ لا يزال موقعا فيسبوك وتويتر محجوبين.

(رويترز)