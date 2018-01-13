طائرات حربية إسرائيلية تغير على رفح

غزة: ذكر تقرير إخباري أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت، مساء السبت، على هدف لم تتحدد طبيعته جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن بيان للجيش الإسرائيلي: “أغارت مقاتلات سلاح الجو على بنية تحتية في جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر”.

وتصاعدت حدة المواجهات الشعبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة في “جمعة الغضب السادسة” التي أحياها الفلسطينيون، رفضا لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تلتها من قرارات للكنيست الإسرائيلي تجاه مدينة القدس المحتلة.

(وكالات)