﻿سوريا: هل بدأت معركة إدلب الكبرى؟

تتواصل معارك الكر والفر في أطراف محافظتي إدلب وحماه بين كتائب الجيش السوري الحر والفصائل الإسلامية من جهة، وتحالف قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والطيران الحربي الروسي من جهة ثانية. خارطة الاشتباك تتوسع أو تتقلص تبعاً لتقدم الأطراف أو تراجعها، خصوصاً على جبهة مطار أبو الظهور، لكن انخراط القوات التركية في المعارك ضد الوحدات الكردية يمكن أن يوسع نطاق التورط الإقليمي، وقد يطلق معركة إدلب الكبرى حيث يتجمع عشرات الآلاف من الفصائل الإسلامية والجهادية.

(ملف الحدث٫ ص 6 ـ13)