سوريا: هل بدأت معركة إدلب الكبرى؟
Jan 13, 2018
تتواصل معارك الكر والفر في أطراف محافظتي إدلب وحماه بين كتائب الجيش السوري الحر والفصائل الإسلامية من جهة، وتحالف قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والطيران الحربي الروسي من جهة ثانية. خارطة الاشتباك تتوسع أو تتقلص تبعاً لتقدم الأطراف أو تراجعها، خصوصاً على جبهة مطار أبو الظهور، لكن انخراط القوات التركية في المعارك ضد الوحدات الكردية يمكن أن يوسع نطاق التورط الإقليمي، وقد يطلق معركة إدلب الكبرى حيث يتجمع عشرات الآلاف من الفصائل الإسلامية والجهادية.
(ملف الحدث٫ ص 6 ـ13)
سوريا: هل بدأت معركة إدلب الكبرى؟
لن يركع أهل إدلب إلا لله
ولا حول ولا قوة الا بالله
بما ان القوات التركية انخرطت بالمعارك ضد الاتراك فان الامر اصبح واضح فاقراوا السلام على ادلب لقد اخذ اردوغان حصته