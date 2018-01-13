مناوشات إدلب: هل تفتح معركة الساحل الكبرى؟
صبحي حديدي
منذ أواخر تشرين الأول /أكتوبر الماضي يشنّ تحالف روسيا وإيران والنظام السوري سلسلة هجمات تستهدف استعادة السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري، شرق محافظة إدلب، من جهة أولى؛ كما تسعى إلى دفع «هيئة تحرير الشام»، «هتش»، إلى الانسحاب نحو أطراف مدينة إدلب، وإخلاء عشرات القرى التي تحتلها «الهيئة» جنوب المحافظة. في مدى أبعد، قد يلوح منطقياً أنّ هدف التحالف اللاحق هو إطباق الحصار على المدينة ذاتها، التي تكدس فيها أصلاً آلاف المقاتلين والجهاديين الإسلامين ممّن انسحبوا من مناطق مختلفة في الداخل السوري، أو تمّ إخلاؤهم بموجب اتفاقيات مع النظام وحلفائه.
لكنّ هذا المخطط لم يصمد تماماً على الأرض، بل أظهر عدداً من العيوب والثغرات الكفيلة بعرقلة تنفيذه، أو حتى بانقلابه إلى هزيمة مريرة للمهاجمين. هنالك ثلاثة اعتبارات رئيسية، بين أخرى ليست محدودة الأثر أيضاً، تحول دون المضيّ أبعد في تنفيذ المخطط على النحو الذي يقتضيه المنطق، في حسابات التحالف الثلاثي على الأقلّ.
الاعتبار الأوّل هو إعادة انبثاق «الجيش السوري الحرّ» كقوّة ذات أثر حاسم، وفعالية ميدانية عالية، كفيلة بتغيير المعادلات على الأرض؛ وذلك إذا نجحت بعض كتائب هذا الجيش في تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع بعض الفصائل الإسلامية خارج نطاق «هتش»، «أحرار الشام» على سبيل المثال الأبرز، في جبهة محافظة حماه والمناطق المتاخمة لمحافظة إدلب. ولقد حدث هذا بالفعل خلال الأيام الأخيرة، وسارعت الغرفة الموحدة إلى شنّ هجوم مضاد أعطى نتائج مذهلة، فانسحب التحالف الثلاثي من قرى أساسية كان قد طرد «هتش» منها، وتكبد خسائر فادحة في الأرواح، ووقع عدد من عناصره أسرى، وتمّ اغتنام أسلحة مختلفة.
الاعتبار الثاني يخصّ تركيا في هذه المعادلة، وما إذا كانت أنقرة ستقف مكتوفة الأيدي أمام تعرّض نفوذها في محافظة إدلب إلى الانحسار أو التآكل التدريجي بسبب نجاحات التحالف الثلاثي. المؤشرات حتى الساعة تفيد بتحرّك تركي مزدوج: على الصعيد الدبلوماسي، من خلال إبلاغ روسيا وإيران رفض تركيا لعمليات التوغل والقصف في المحافظة، وخرق اتفاق خفض التصعيد فيها؛ وعسكرياً، من خلال تنشيط عملية «درع الفرات»، وتوسيع انتشار وحداتها، والتضييق على مجموعات «الحماية الشعبية» الكردية، فضلاً عن تقارير تتحدث عن تزويد بعض فصائل المعارضة المسلحة بأسلحة نوعية.
الاعتبار الثالث هو حقيقة أنّ التحالف الثلاثي لا يريد لمناوشات إدلب أن تنقلب إلى معركة شاملة، أو ليس في المدى القريب والمنظور؛ لأنّ تطوراً كهذا قد يطلق معركة الساحل الكبرى التي تتخوّف جميع الأطراف، المحلية والإقليمية والدولية، من اندلاعها في الشروط الراهنة. ذلك لأنّ عشرات الآلاف من مقاتلي «هتش» سوف يضطرون إلى ـ أو يصبح من مصلحتهم، أو لن يتبقى أمامهم سوى خيار ـ الاستدارة نحو عمق الساحل، وخوض قتال ميداني مصغّر على مستوى القرية أو البلدة، واستخدام سلاح المدفعية وصواريخ الـ»غراد»، فضلاً عن عمليات التوغل والاستهداف الخاصة.
وضمن هذا الاعتبار، لا تصحّ الاستهانة بالهجمات التي تعرضت لها القاعدة الجوية الروسية في حميميم مؤخراً؛ سواء تلك التي نُفّذت بمدفعية الهاون، عن طريق التوغّل إلى مسافات قريبة من القاعدة بما يكفي لتحقيق الإصابات؛ أو عن طريق طائرات مسيرة، بدا أنها حملت موادّ متفجرة لا يستهان بها، واعتمدت تكنولوجيا توجيه ليست بدائية تماماً. ولهذا فإنّ وزارة الدفاع الروسية تنظر بجدّية إلى هذه الواقعة، خاصة وأنّ الطائرات انطلقت من مناطق سورية تسيطر عليها فصائل مقرّبة من أنقرة.
وهكذا فإنّ جبهة إدلب قد تبقى في إطار الكرّ والفرّ، حتى تتضح التفاهمات التركية ـ الروسية ـ الإيرانية، ثمّ الأمريكية في الخلفية أيضاً؛ حول ما إذا كانت شواظ معركة الساحل ستندلع… في أيّ وقت قريب.
صبحي حديدي
يا ريت لو تنفتح معركة الساحل الكبرى، و لكنها لن تنفتح لأن اسرائيل ستتدخل بكل ثقلها لضمان استمرار سيطرة العلويين على الساحل السوري، و لأن تركيا لا تريد فتح معركة مع ١٥+ مليون علوي في تركيا.
النظام العلوي في سوريا، لم يكن ليستمر ٥٠+ عاماً لولا دعم اسرائيل.
يمكن القول ان حرب سوريا هي عبارة عن مواجهة عالمية مصغرة حسمت بطرد المسلحين من حلب.
ما نشهده اليوم هو تفاصيل انهاء هذه المواجهة و هو الامر الذي قد يستغرق سنتين او ثلاث على ابعد تقدير. و على سبيل المقارنة، حسمت حرب لبنان لسوريا المدعومة من الاتحاد السوفييتي سنة 1985 بانسحاب جيوس فرنسا و امريكا و اسرائيل من لبنان، بينما لم تنته الحرب فعليا الا سنة 1989
لو كانت الاطراف المناوئة لروسيا تستطيع بدء معركة الساحل الكبرى كان اولى اطلاقها في بداية النزاع او اثناء حرب حلب قبل اكثر من سنة.
العامل الرئيسي و الحاسم في تحديد طبيعة الحرب في سوريا هو وجود قاعدة روسية في طرطوس. و في كل مراحل النزاع لم تتجرا امريكا على نقل النزاع الى طرطوس، حيث كان سيسشكل ذلك اعلان حرب مباشر على روسيا قد يجعل النزاع يتحول الى مواجهة عالمية خارجة على السيطرة سيرفع تكلفة الحرب على سوريا لمستوى لا يطاق و يتعدى المنافع التي قد تجنيها امريكا في حالة السيطرة كليا على سوريا.
و قد دابت امريكا منذ بداية النزاع على توجيه الرسائل لروسيا مباشرة او عبر حلفائها من خلال الحديث على تقسيم سوريا و انشاء دولة الساحل، و هو اعلان يعني ان امريكا غير معنية بمصير منطقة الساحل حيث بامكان روسيا دعم النظام بعد سقوطه لانشاء دويلة هناك.
و وجود قاعدة طرطوس هو ما مكن النظام من الصمود عبر مواصلة تلقي الدعم العسكري و الاقتصادي من روسيا، وسهل مامورية روسيا في التدخل المباشر لحسم الحرب لصالح النظام.
ما يتحدث عنه الكاتب من مجموعات مسلحة هي ليست الابيادق في يد مخابرات الدول المتورطة في الحرب تحركها كيف تشاء.
و بشان الاحداث الاخيرة في ادلب، على الارجح مثل الانهيار السريع للمجموعات المسلحة احراجا لتركيا، التي مازلت غير مهياة لتقبل ذلك خصوصا في ظل عدم حسم معاركها مع الاكراد، فتدخلت عبر تنظيم هجوم مضاد على الجيش السوري و حلفائه ليتم على اثره اتصال بين بوتين و اوردوغان ادى الى تهدئة الوضع.
و يمكن القول ان سوريا بدعم روسيا و ايران تستطيع عسكريا سحق المجموعات المسلحة و طردها من ادلب كما تم طردها من حلب. و لكن مادام بالامكان الوصول الى نفس النتيجة و بخسائر اقل عبر التنسيق مع تركيا، فعلى الارجح ستحرص روسيا على مواصلة التنسيق مع تركيا و لو تطلب الامر وقتا اطول لقوات النظام لاعادة بسط سيطرتها على ادلب.
قلناها اكثر من مرة بأن استانة واتفاقيات خفض التصعيد هي مؤامرة على الفصائل المقاتلة لانهاء الثورة السورية وتعويم المجرم ابن المجرم بشار الكيماوي ” كرجل واجهة” لاستعمار روسي ـ فارسي ـ امريكي ـ صهيوني لسورية وقد وقعت بعض الفصائل في هذا القخ وينصب الثعلب الروسي صاحب الوجه الرخامي بوتين فخا ثان في سوتشي للمعارضة السياسية بتذويبها في سيل من أشخاص تحت مسمى” حوار الشعوب السورية” فإذا لم تنتبه المعارضة إلى اليوم إلى هذين الفخين فمعنى ذلك انها عمياء.
وبما أن افضل خطط الدفاع هي الهجوم فعلى الفصائل المقاتلة اليوم ان تلتقي في غرفة عمليات واحدة وتبدأ عملية الساحل الكبرى كي توسع نفوذها وتضرب النظام في عقر داره
هو تركيا وإيران وروسيا ريحين يحتلوا سوريا
والا ريحين يحرروا الشعب السورى من داعيش وأمثالها
المفروض الكل يخلص على داعيش الى الأبد وفورا وبعد ذالك الشعب السورى حر فى اختيار من يحكمه ويكون ذالك تحت إشراف المجتمع الدولى والامم المتحدة
سلامی علی النصره
علی الکفر منتصره
بعباره مختصره
جبهتنا منصوره
الخلاص في سورية هو في فتح جبهة الساحل وجعل الدائرة تدور على أولئك العملاء الذين يحتضنون طائرات الاحتلال الروسي التي تقتل الشعب السوري المسلم .
*إلى متى يستمر هذا الصراع الدامي العبثي..؟؟؟
*كان الله في عون المواطنين الأبرياء
وخاصة (النساء والأطفال).
*سلام
التمني شيء والواقع شيء اخر . الامور في سوريا انتهت …لصالح ( الحلف الذهبي ).روسيا .ايران .تركيا . انهم يتقاسمون الكعكة. موسكو وطهران سمحا لانقرة ب(انهاء ) الاكراد في عفرين ومناطق اخرى .بالمقابل ها هو جيش النظام يهاجم ادلب بشراسة .اما التغطية السياسية لهذه التطورات تاتي من السعودية والامارات الموافقتين على ابقاء النظام في دمشق. الأميركيون يريدون ان يبقى لهم شيء من هذه الكعكة المبللة بالدم والمطبوخة على نار البارود والقنابل .لكن العم سام سيخرج من( المولد بدون حمص ) .في خضم هذه التطورات نسينا القدس وقضيتها . الا يجب ان يقفل هذا الجرح الى الابد ..
“هتش” هيئة تحرير الشام …هى جبهة النصرة ….التى هى فى النهاية … القاعدة ….و تركيا كما قال الكاتب فى النقطة 2 تساعد “هتش” يعنى تساعد القاعدة فى النهاية بعد هزيمة الحصان الثانى داعش و خروجه من اللعبة ….و هذا ليس جديد نحن نعرف ذالك و قلنا سابقا ان تركيا كانت ممر آمن و سالك إلى سوريا لآلاف من هؤلاء الذين اذاقوا السوريين كل انواع القتل و التنكيل مثلهم مثل النظام القومجي العربى الذى يحكم دمشق….
تركيا ما يهمها هى مصالحها و من مصلحتها تحيد الاكراد على حدودها فقامت ببيع إدلب بما حمل من انواع الى الجهة المقابلة هذه هى السياسة و المصالح ….و آخر ما يهم النظام التركى هو السوريين ….و فى النهاية هل هناك نظام فى العالم سيعلن دعمه للجولانى و الظواهرى اى القاعدة علنا و فى وضح النهار…. خطة الجمع فى إدلب محكمة و ها قد حانت الساعة لا اكثر و لا اقل … هناك ابرياء كثر سيمتون كالعادة ضحية التجارة بهم من هذا الطرف أو ذاك…..تحيا تونس تحيا الجمهورية
جبهة النصرة .المصنفة عالميا .ارهابية .اصبحت تشكل مشكلة للجميع . الكل يريد ان تنتهي .
اما (معركة الساحل الكبرى ) فهذه اجمل طرفة سمعتها منذ عشرات السنين . من سيقوم بهذه اامعركة …وما هو موقف الروس …و عاصفة سوخويوهم .الحارقة ….ام اننا امام ابادة جماعية لجبلي الاكراد و التركمان ..
انها اللمسات الاخيرة لاندحار المشروع ( الجهادي ) الذي صوب سلاحه الى الجميع. الا في وجه الصهاينة انني ازف نبأ النصر
القريب لسوريا .الموحدة العربية .مهما قيل عن تاثير دولا في الحرب المؤلمة . الا اننا اصحاب هذا البلد . وسنعيش سوية باذن الله