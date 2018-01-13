﻿حماس تقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي

غزة ـ (د ب ا): أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران أن الحركة قررت عدم المشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني.

وبيّن بدران في تصريح صحافي امس السبت أن حماس خلصت إلى نتيجة مفادها أن الظروف التي سيعقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة، وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى طموحات شعبنا واستحقاقات المرحلة، وعليه فقد اتخذت الحركة قراراً بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله.

وتابع «سنرسل لاحقا مذكرة تتضمن موقفنا حول الدور المطلوب من المجلس في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية».

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد اعلنت مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي الذي سوف ينطلق اليوم الأحد.

وتأتي اجتماعات المجلس، وهو ثاني أهم مؤسسة في منظمة التحرير، في ظل احتجاجات مستمرة للفلسطينيين على الإعلان الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مطلع الشهر الماضي.