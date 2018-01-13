﻿قتلى وجرحى في تفجير انتحاري في بغداد

بغداد ـ (أ ف ب): قتل ثلاثة عراقيين، امس السبت، في تفجير انتحاري في العاصمة بغداد، حسب مصدر في الشرطة.

وقال الملازم أول في شرطة بغداد، حاتم الجابري إن انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا فجر نفسه في ساحة «عدن»، في حي الكاظمية، ذي الغالبية الشيعية، شمال بغداد.

وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح، مشيرًا إلى أن قوات الأمن فرضت طوقًا حول مكان الحادث. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة (15:30 ت.غ)، لكن المسؤولين الأمنيين يتهمون تنظيم «الدولة» بالوقوف وراء مثل هذه الهجمات.