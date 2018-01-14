تشييع صياد فلسطيني قتل برصاص الجيش المصري
غزة ـ الأناضول: شيّع مئات الفلسطينيين في قطاع غزة جثمان الصياد الذي توفى صباح امس السبت، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لإطلاق رصاص من الجيش المصري أمس الأول، قبالة شواطئ مدينة رفح الحدودية.
وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الصياد عبد الله رمضان زيدان (33 عاما) في مدينة غزة، قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة.
وشارك في مسيرة التشييع عشرات من صيادي الأسماك، ورددوا هتافات تندد بقتل «زيدان» وإطلاق النار عليه أثناء عمله.
وقال رمضان زيدان، والد الصياد، «ابني خرج للبحث عن قوت يومه من خلال عمله في مهنة الصيد».
وأضاف «عبد الله لم يقترب من الحدود المصرية ولم يتخطها».
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الصياد الفلسطيني قُتل برصاص الجيش المصري.
وقال رمضان زيدان، والد الصياد، في حديث مع الأناضول «ابني خرج للبحث عن قوت يومه من خلال عمله في مهنة الصيد».
وفي تصريح صحافي، استهجنت حركة «حماس» إطلاق الجيش المصري الرصاص على صياد فلسطيني، معتبرةً «أنه لا يوجد أي مبرر لذلك في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين».
ألا يكفى أهلنا في غزة إعتداءات بنى صهيون عليهم، حتى يقوم جيش مصر العبرية بإصطيادهم وقتلهم؟! ألهذا الحد من التردى وصلت إليه مصر في عهد السيسى الصهيونى؟! لكم الله ياأهل غزة. ألأعداء يحيطون بكم من كافة الجهات….
شلَّت يدك أيها الجندي المصري الغبي الذي أطلقت النار علي هذا المسكين الذي يبحث عن رزقه في عرض البحر…… إن الجندي المصري الغبي قد لايعلم أنه بعمله هذا ينفذ خطة المجرم الصهيوني السيسي الهادفه لإشعال حرب بين الجيش المصري والمقاومين للصهاينه في غزه لكي ترتاح دولة الصهاينه من قتالهم …… ولكن حكمة قادة حماس وفصائل المقاومه في غزه ستخيب ظن السيسي الصهيوني ولن تسمح بذلك….