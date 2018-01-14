﻿تشييع صياد فلسطيني قتل برصاص الجيش المصري

غزة ـ الأناضول: شيّع مئات الفلسطينيين في قطاع غزة جثمان الصياد الذي توفى صباح امس السبت، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لإطلاق رصاص من الجيش المصري أمس الأول، قبالة شواطئ مدينة رفح الحدودية.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الصياد عبد الله رمضان زيدان (33 عاما) في مدينة غزة، قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة.

وشارك في مسيرة التشييع عشرات من صيادي الأسماك، ورددوا هتافات تندد بقتل «زيدان» وإطلاق النار عليه أثناء عمله.

وقال رمضان زيدان، والد الصياد، «ابني خرج للبحث عن قوت يومه من خلال عمله في مهنة الصيد».

وأضاف «عبد الله لم يقترب من الحدود المصرية ولم يتخطها».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الصياد الفلسطيني قُتل برصاص الجيش المصري.

وقال رمضان زيدان، والد الصياد، في حديث مع الأناضول «ابني خرج للبحث عن قوت يومه من خلال عمله في مهنة الصيد».

وفي تصريح صحافي، استهجنت حركة «حماس» إطلاق الجيش المصري الرصاص على صياد فلسطيني، معتبرةً «أنه لا يوجد أي مبرر لذلك في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين».