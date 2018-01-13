مصر: حزب يتزعمه عنان يشكو من “عقبات” أمام تحرير توكيلات لمرشحه

القاهرة: اشتكى حزب “مصر العروبة الديمقراطي” الذي يتزعمه المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، السبت، مما أسماه “عقبات” تعيق تحرير توكيلات لمرشحه.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، للمتحدث باسم الحزب وأمينه العام، سامي بلح، بعد يومين من إعلانه في حديث للأناضول، عزم “عنان” خوض الرئاسيات، المزمع إجراؤها في مارس/ أذار المقبل.

وقال بلح، بحسب البيان: “شكوى مقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات (معنية بتيسير الانتخابات الرئاسية) ضد مكتب للشهر العقاري بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)”، دون توضيح موقف باقي المكاتب التي قدرتها هيئة الانتخابات بـ389 مكتبًا على مستوى مصر.

وأوضح أن “المكتب يرفض تحرير توكيلات مؤيدة للفريق سامي عنان، من قبل بعض المواطنين، بحجة واهية وغير حقيقية وغير قانونية، وهي أن اسم الفريق عنان غير مدرج بالمكتب ضمن الأسماء المرشحة للانتخابات”.

وطالب بلح، المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بـ”إزالة تلك العقبات والمشكلات التي تحول بين المواطنين، وبين تمكنهم من عمل توكيلات تأييد للفريق سامي عنان المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره بلح، غير أن الهيئة المعنية بالانتخابات أعلنت في وقت سابق تذليل كافة العقبات أمام كافة المواطنين الراغبين في تحرير استمارات الترشيح للرئاسة.

وأشار بلح أن “الفريق عنان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا (لم يحدد موعده) يتحدث فيه إلى الشعب المصري العظيم”، لافتًا إلى أن الحزب منهمك في العمل على الانتهاء من استكمال عدد التوكيلات اللازمة للترشح.

وحتى السبت أعلن كل من رئيس نادي الزمالك، البرلماني مرتضى منصور، واليساري خالد علي، والسياسي محمد أنور السادات، والفريق سامي عنان، عزمهم خوض رئاسيات 2018.

ولم يعلن السيسي بعد موقفه من الانتخابات، غير أن تقارير صحفية محلية كشفت السبت، عن أنه سيلعن كشف حساب الأربعاء المقبل، قبل قراره النهائي بالترشح.

وحددت “الهيئة الوطنية للانتخابات” تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون ثاني الجاري وحتى الـ29 من الشهر ذاته.

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيًا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور يعلن عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية

من جهة أخرى أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور السبت عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في اذار/مارس المقبل.

وكتب على صفحته على فيسبوك السبت “سأخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وسابدأ بجمع التوكيلات”.

كما أكد منصور المحامي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد الخاصة السبت اعتزامه الترشح للرئاسة.

وقال “المشكلة في أن تجمع حوالى 25 الف توكيل من 15 محافظة خلال 10 ايام فقط”.

وتدارك “ولكن الدستور نص على امكان جمع توقيعات 20 نائبا في البرلمان، الا ان البرلمان وقع تقريبا بالكامل للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي)”.

وجاء ترشح منصور بعد اعلان حزب مصر العروبة الديموقراطي مساء الخميس انه اختار زعيمه رئيس الاركان المصري الاسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة.

ويقول منصور إن لديه برنامجا انتخابيا يتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد.

ويعرف عن منصور أنه لا يتردد باللجوء للقضاء لدى شعوره بأنه تعرض للتشهير او الاهانة، كما لا يتردد في انتقاد خصومه ومهاجمتهم علنا.

وبما أنه نائب في البرلمان، مكنته حصانته النيابية مرارا من تجنب الملاحقات القضائية بعد رفض مجلس النواب طلبات لرفع الحصانة عنه تقدمت بها النيابة العامة للتحقيق معه في دعاوى تتهمه بالقذف والسب.

ويعرف منصور أيضا بعلاقته الصعبة مع الصحافة المصرية.

ولم يعلن السيسي حتى الان ترشحه لولاية ثانية الا انه يعتقد على نطاق واسع في مصر انه سيخوض الانتخابات وهو الاوفر حظا للفوز.

وحتى الان لم يعلن احد من المعارضين عزمه على خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي الذي يواجه تهمة خدش الحياء العام.(وكالات)