مقتل مسيحي برصاص مسلحين مجهولين بسيناء

القاهرة: قال مصدر أمني مصري، مساء السبت، إن مسلحين مجهولين، قتلوا مسيحيًا بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن “المواطن باسم حرز عطا الله (35 عامًا) لقي مصرعه برصاص 3 مسلحين ملثمين بمنطقة (سوق الخميس) بمركز العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء)”.

وأشار المصدر أن “الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت بلاغًا بمقتل الشاب، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العريش العام (حكومية)”.

ووفق المصدر، انتقل فريق أمني كبير لمعاينة مسرح الحادثة، وملاحقة الجناة لسرعة ضبطهم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تصدر السلطات بيانًا بشأنه حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

وفي الشهور الأولى من عام 2017، شهدت سيناء عملية نزوح مسيحية عقب قتل عدد منهم من جانب متطرفين، في حوادث منفصلة.

ومساء الجمعة، أعلنت الحكومة المصرية، تمديد حظر التجوال في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش بمحافظة شمال سيناء اعتبارا من السبت وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار الرئاسي في أبريل/ نيسان المقبل، نظرًا لـ”الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”. (الأناضول)