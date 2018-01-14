ماكرون لنتنياهو: يجب الحفاظ على الإتفاق النووي الإيراني

باريس: قال قصر الإليزيه السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشدد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الإليزيه في بيان “تحدث الرئيس عن أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وضرورة أن تحترم جميع أطراف الاتفاق الالتزامات التي قطعتها على نفسها”.

وجرت المكالمة الهاتفية يوم الجمعة لكن لم يتضح ما إذا كانت جاءت قبل أم بعد أن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الإيراني مهلة أخيرة لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين بالعمل معه من أجل إصلاح “عيوب مروعة” في الاتفاق وإلا فإن الولايات المتحدة ستنسحب منه.

وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط وإنها ستلتزم بالاتفاق مادامت الدول الموقعة عليه تحترمه لكنها “ستمزق” الاتفاق إذا انسحبت واشنطن.

ويقول ماكرون إنه يريد إجراء حوار “دون تنازلات” مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وأبلغ نتنياهو بضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة طهران في المنطقة. (رويترز)