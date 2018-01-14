العبادي يخوض الإنتخابات العراقية المقبلة بقائمة منفردة عن المالكي

بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صباح الأحد رسمياً، عن خوضه الانتخابات العامة البرلمانية في العراق بقائمة عابرة للطائفية أطلق عليها اسم قائمة النصر.

وقال العبادي في بيان صحافي “أعلن لأبناء شعبي الكريم بكل أطيافه ومكوناته وتحت راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز وأدعو المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لائتلافنا الوطني الجديد”.

وتابع رئيس الوزراء العراقي “ان ائتلاف النصر سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة”.

وأضاف “أن ائتلاف النصر سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات”.

وقال العبادي للعراقيين في كل مكان “إن معجزة النصر والوحدة يجب أن يتمخض عنها عهد جديد ومشرق لكل العراقيين نطوي فيه الصفحات السود والانكسار ونتوجه نحو الإعمار والإصلاح والمصالحة المجتمعية”.

وأوضح العبادي “آن أوان قطاف النصر قد حان لجميع أبناء شعبنا، فلنعمل معاً لعهد جديد ولحياة أفضل لأجيالنا القادمة فثروتنا الوطنية والبشرية كفيلة بجعل العراق في طليعة البلدان المستقرة والمزدهرة إذا أحسنا اختيار الطريق وأخلصنا النوايا، وهذا ما نصبو لتحقيقه بتعاونكم ووعيكم ووحدتكم”.

يذكر أن حزب الدعوة الاسلامية الذي ينظم آلية حيدر العبادي قد أعلن الليلة الماضية الانسحاب من الانتخابات العامة البرلمانية بصفته الحزبية والسماح لأعضائه بالترشيح ودخول الانتخابات بشكل مستقل.

وسبق للأمين العام للحزب نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، الترشيح رسمياً لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة أطلق عليها اسم دولة القانون.

ولأول مرة بعد عام 2003، يخوض حزب الدعوة الاسلامية الانتخابات في العراق بقائمتين انتخابيتين منفصلتين فيما اختارت الكثير من الاحزاب الشيعية الانفراد بقوائم بعيدة عن التحالف الوطني الحالي لخوض الانتخابات المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تسجيل 206 كيانات سياسية وأكثر من 25 ائتلافاً لخوض الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 أيار/مايو المقبل بينها 187 كياناً سياسياً بقيادات قديمة لها مشاركات في العملية السياسية بعد عام 2003. (د ب أ)